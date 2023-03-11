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بأبسط الطرق.. كيف تتجنب المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟
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بأبسط الطرق.. كيف تتجنب المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟

بأبسط الطرق.. كيف تتجنب المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟

بأبسط الطرق.. كيف تتجنب المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟
٠٤:٤٥:٥٣ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تحظى المكسرات والفواكه المجففة بإقبال كبير على شرائها، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

المكسرات المغشوشة:

يقع بعض المشترين في فخ المكسرات المغشوشة في بعض الأحيان التي تتواجد ببعض المتاجر، لكن من خلال عدة نصائح يمكن الكشف عنها.

موقع “eathtis” نشر بعض النصائح للمساعدة على معرفة، إذا كانت الفواكه المجففة أو المكسرات مغشوشة، ليمكن تجنبها.

1-اللون: يختلف لون الفواكه المجففة الحقيقية بالمغشوشة، حيث يكون هناك اختلاف كبير بدرجة اللون، فالمغشوشة لونها أغمق، حيث يجري معالجتها بالملونات الكيميائية والمواد الحافظة.

2-المذاق: الفاكهة المغشوشة لا تخضع لنفس المراحل من عملية النضج الطبيعية التي تمر بها الفاكهة الطازجة، لذا يكون مذاقها مر.

التين والزبيب والفستق:

1-يمكن معرفة التين المجفف والفستق من خلال المضغ، فهو الطريقة الأفضل للتعرف على التين الأصلي، ويكون التين الطبيعي طري عند قضمه.

2- في حين يكون التين المجفف المغشوش صلبًا، وينطبق الأمر نفسه على الفستق.

3- يمكن فرك الزبيب بأصابع اليد، فإذا ترك لون مصفر أو أثر رائحة كبريتية، فهو أيضًا مغشوش.

ويحلى الزبيب الاصطناعي بالسكر، فإذا لوحظ قطرة ماء أو رطوبة على الزبيب، فهو مغشوش.

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الكلمات الدلالية:
التين المجفف الزبيب الفستق الفواكه المجففة المكسرات المكسرات المشغشوشة شهر رمضان

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