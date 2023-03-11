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علم المملكة سيظل شاهدًا على إبداعه أبد الدهر.. من هو الشيخ صالح بن سعيد المنصوف؟
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علم المملكة سيظل شاهدًا على إبداعه أبد الدهر.. من هو الشيخ صالح بن سعيد المنصوف؟

علم المملكة سيظل شاهدًا على إبداعه أبد الدهر.. من هو الشيخ صالح بن سعيد المنصوف؟

علم المملكة سيظل شاهدًا على إبداعه أبد الدهر.. من هو الشيخ صالح بن سعيد المنصوف؟
٠٤:٢٨:٤٩ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله أمس الجمعة الشيخ صالح بن سعيد المنصوف، المعروف بخطاط الشهادتين في الراية السعودية، وذلك قبل ساعات قليلة من الاحتفال بـ”يوم العلم”، الذي سيظل شاهدًا على موهبته وإبداعه أبد الدهر.

من هو صالح بن سعيد المنصوف؟

1- هو أول خطاط سعودي يكتب كلمة التوحيد على راية المملكة، وأول من غيّر شكل صناعة العلم.

2- وافاه أجله حتى لم يرَ الاحتفال الأول بيوم العلم، الذي شارك في رسمه يومًا خاطًا بيديه طورًا من مراحل تطور راية المملكة، ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد رحلة عطاء كرسها للخط العربي.

3- ولد الشيخ صالح بن سعد المنصوف بمدينة الرياض، وتلقى تعليمه الأول بمدارس تحفيظ القرآن، ومنها التحق بمدرسة جبرة الابتدائية ثم المتوسطة الثانية بذات المدينة.

4- من بعدها كان موعده مع قرار فارق في حياته حين التحق بمعهد الخط العربي وأتم دراسته فيه ليحصل في نهاية رحلته التعليمة به على دبلوم الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

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5- بعد تخرجه شحذ الشيخ المنصوف موهبته بعمله خطاطًا بمكتب بالرياض، ومنها انتقلت إلى وظيفة خطاط للإدراة العامة للكليات والمعاهد عام 1382 بجامعة الغمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم مدير تحرير بمعهد إمام الدعوة العلمي وأخيرًا مأمورًا للعلاقات بجامعة الإمام.

6- عمل الشيخ صالح المنصوف خطاطًا إثر تخرجه من معهد الخط العربي- اليومعمل الشيخ صالح المنصوف خطاطًا إثر تخرجه من معهد الخط العربي- اليوم

7- خلال رحلته الطويلة من رسم الخط العربي، ترك المنصوف بصماته في المواقع التي عمل بها، إذ زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده.

8- كما استعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في مدينة الرياض، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه حتى يومنا الحاضر.

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9- لكن بين كل ما انطلقت بيه يديه في كتابة الخط العربين، كان أهم حدث في حياة المنصوف، هو رسمه الشهادتين على العلم السعودي وكان أول من فعل ذلك.

10- حين كان الشيخ المنصوف في العقد الثالث من عمره، قبل أكثر من 50 عامًا في سنة 1961 م، كان على موعد مع أهم أحداث حياته، لمًا لبى طلب منصور المطرف، بإعادة تصميم الراية لتكون أخف في وزنها.

11- وصمم الراية على نفس شكلها، لكن هذه المرة باستخدام قماش أخف، وخط حروف الشهادتين بالصبغ الأبيض ورسم السيف تحتها، في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية.

12- اعتمد رسم الشهادتين الذي خطه الشيخ المنصوف منذ عهد الملك فيصل رحمه الله، ويقول في ذلك: “كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل – رحمه الله – في عام 1382هـ – 1962م، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية صالح المنصوف علم المملكة من هو صالح بن سيد المنصوف يوم العلم

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