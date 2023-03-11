الأمن العام يكشف عقوبة من يُهين علم المملكة أو يفعل به هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير:

يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.

عقوبة إهانة العلم

وكشف “الأمن العام” عبر “تويتر”، عقوبة إهانة العلم، مشيرًا إلى أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

يوم العلم

وتحتفل المملكة اليوم السبت 11 مارس بيوم العلم الوطني، للمرة الولى بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بأن يكون هذا اليوم هو “يوم العلم”.

وجاء في الأمر الملكي، أنه:

انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.

وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت :

أولًا – يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم ( يوم العلم ).

ثانيًا – يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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