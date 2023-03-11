السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بأبسط الطرق.. كيف تتجنب المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟
علم المملكة سيظل شاهدًا على إبداعه أبد الدهر.. من هو الشيخ صالح بن سعيد المنصوف؟
الأمن العام يكشف عقوبة من يُهين علم المملكة أو يفعل به هذا الأمر
كاليفورنيا تغرق و”بايدن” يعلن الطوارئ.. أمطار غزيرة وذوبان الجليد وفيضان الأنهار
“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة احتواء ” لحم البيبروني” على نسبة من مشتقات الخنزير
الوطني للأرصاد يعلن عن المدينة التي تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الرئيسية

 /

دولي

 /

كاليفورنيا تغرق و”بايدن” يعلن الطوارئ.. أمطار غزيرة وذوبان الجليد وفيضان الأنهار

كاليفورنيا تغرق و”بايدن” يعلن الطوارئ.. أمطار غزيرة وذوبان الجليد وفيضان الأنهار

كاليفورنيا تغرق و”بايدن” يعلن الطوارئ.. أمطار غزيرة وذوبان الجليد وفيضان الأنهار
٠٣:٤٤:٤٥ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيضانات وأمطار غزيرة، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في العديد من المناطق، والتي تعرضت لخسائر كبيرة بعد انهيار العديد من المنازل.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض دافئ نوعًا ما ، في ذوبان جزء من كتلة الثلج الاستثنائية التي تراكمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما تسبب في إحداث فيضانات.

تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن هطول الأمطار على “تربة مشبعة” بالمياه بسبب العواصف هذا الشتاء وعلى “كتلة الثلج الكثيفة ستسبب فيضانات كبيرة”، في المرتفعات العالية، من المتوقع أن يتسبب تساقط الثلوج فوق جبال شمال كاليفورنيا “في صعوبات مرورية”.

إعلان الطوارئ

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا، لتسهيل تلقي المساعدة من الدولة.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم، الذي كان يطالب بالحصول على هذه المساعدة الطارئة “تنشر كاليفورنيا جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها لحماية المجتمعات من العواصف الشديدة والمميتة التي تضرب ولايتنا”.

أوامر إخلاء

وصدرت أوامر إخلاء عديدة، خاصة في شمال كاليفورنيا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد تعرض سبعة أنهار لفيضانات كبيرة.

اقرأ ايضا

عاجل..سقوط ضحايا إثر إطلاق نار في مونتيري بارك بكاليفورنيا الأمريكية

 

 

الكلمات الدلالية:
أمريكا ذوبان الجليد فيضانات كاليفورنيا

مواد ذات صلة

المزيد
مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة عن موعد انتهاء الحرب مع روسيا

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة عن موعد انتهاء الحرب مع روسيا

٠٢:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢
مليارات الدولارات.. ماذا حدث لأموال «صدام حسين» في لبنان

مليارات الدولارات.. ماذا حدث لأموال «صدام حسين» في لبنان

٠٧:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢
«حوثي» ينهي حياة شقيقته بالرصاص

«حوثي» ينهي حياة شقيقته بالرصاص

٠٧:٢٢ م، الجمعة، ٠٩ مارس ٢٠١٨
اليمن.. قوات موالية للمخلوع “صالح” تتجه صوب عدن

اليمن.. قوات موالية للمخلوع “صالح” تتجه صوب عدن

٠١:١٣ ص، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *