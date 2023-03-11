كاليفورنيا تغرق و”بايدن” يعلن الطوارئ.. أمطار غزيرة وذوبان الجليد وفيضان الأنهار

تواصل- فريق التحرير:

اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيضانات وأمطار غزيرة، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في العديد من المناطق، والتي تعرضت لخسائر كبيرة بعد انهيار العديد من المنازل.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض دافئ نوعًا ما ، في ذوبان جزء من كتلة الثلج الاستثنائية التي تراكمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما تسبب في إحداث فيضانات.

تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن هطول الأمطار على “تربة مشبعة” بالمياه بسبب العواصف هذا الشتاء وعلى “كتلة الثلج الكثيفة ستسبب فيضانات كبيرة”، في المرتفعات العالية، من المتوقع أن يتسبب تساقط الثلوج فوق جبال شمال كاليفورنيا “في صعوبات مرورية”.

إعلان الطوارئ

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا، لتسهيل تلقي المساعدة من الدولة.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم، الذي كان يطالب بالحصول على هذه المساعدة الطارئة “تنشر كاليفورنيا جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها لحماية المجتمعات من العواصف الشديدة والمميتة التي تضرب ولايتنا”.

أوامر إخلاء

وصدرت أوامر إخلاء عديدة، خاصة في شمال كاليفورنيا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد تعرض سبعة أنهار لفيضانات كبيرة.

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