الوطني للأرصاد يعلن عن المدينة التي تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

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سجّلت مكة المكرمة، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 33 درجة مئوية، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، لتسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.

الأعلى حرارة

وذكر مركز الأرصاد عبر “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، وينبع وشرورة 32، وجدة وجازان ووادي الدواسر 31، والمدينة المنورة والقنفذة 30، والوجه والعلا 29، ونجران 28، وتبوك 27 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في مدن: الخرج وبيشة والأحساء 26 مئوية، والدمام 25، والرياض والدوادمي والصمان والدهناء والقريات والطائف 24، وبريدة وعرعر وسكاكا 23، والمجمعة ورفحا وطريف 22، وحفر الباطن 21، وأبها والياحة 18 مئوية.

درجان الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 7 درجات مئوية، وحائل والقريات 8، وتبوك وحفر الباطن 9، وأبها والباحة وعرعر وسكاكا والمجمعة 10، وبريدة والدوادمي والصمان والدهناء والطائف 12 مئوية.

وتبلغ درجة الحارة الصغرى في مدن: الرياض والعلا 14 مئوية، والدمام ونجران 15، والمدينة المنورة والخرج وبيشة والأحساء 16، والوجه 17، وينبع ووادي الدواسر 18، وشرورة 19، وجدة 20، ومكة المكرمة والقنفذة 21، وجازان 24 مئوية.

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