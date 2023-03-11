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ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا.. وسحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات (فيديو مذهل)
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ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا.. وسحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات (فيديو مذهل)

ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا.. وسحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات (فيديو مذهل)

ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا.. وسحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات (فيديو مذهل)
٠٣:٠٠:١٥ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت السلطات في منطقة يوجياكارتا بإندونيسيا السكان من الاقتراب من بركان ميرابي، وذلك بعد إطلاقه سحابة ساخنة على مسافة 7 كيلومترات.

حمم بركانية:

وأوضحت السلطات المحلية أن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.

وفي بيان لوكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية حذرت فيه السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.

بركان ميرابي:

ويعد ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان بالفعل مصنفا عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وأكد  مسؤول في مركز مراقبة محلي أنه لم يتم إجلاء أي سكان، وأنه حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت خمسة إلى ستة انهيارات أرضية.

وتابع قائلا :”إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء”.

يذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.

وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من  350 شخص.

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