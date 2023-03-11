حزمة من الإعانات المالية تقدمها الموارد البشرية.. تعرف على الفئات المستفيدة؟

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تعتبر الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رافدًا من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها المستفيدون.

الإعانة المالية:

والإعانة المالية خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تمكن المستفيدين المسجلين لدى الوزارة من الحصول عليها.

وتوفر الإعانة مبالغ مالية تساعد الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو أيتامًا أو من في حكمهم.

الفئات المستفيدة:

1-إعانات الأسر الحاضنة للأيتام

2- إعانة الزواج

3- المعاشات الضمانية

4- إعانة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل سياراتهم

5- إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة

6- إعانات أسر المعوقين

خطوات طلب الإعانة:

-الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات في بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

– تعبئة البيانات المطلوبة ثم تقديم الطلب.

– سيُرسل رقم الطلب وتفاصيله عبر رسالة نصية.

– يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة “طلباتي”.

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