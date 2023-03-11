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لأهالي جازان والطائف ونجران.. تنبيه متقدم من الأرصاد حتى التاسعة مساء

لأهالي جازان والطائف ونجران.. تنبيه متقدم من الأرصاد حتى التاسعة مساء

لأهالي جازان والطائف ونجران.. تنبيه متقدم من الأرصاد حتى التاسعة مساء
٠٢:٤٠:٢٥ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار إلى غزيرة على عدة مناطق تستمر حتى مساء اليوم السبت.

جازان

ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

الطائف

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٩ مساءً .

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

نجران

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وثار ، وحبونا ، و خباش ، و يدمة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد الطائف جازان طقس المملكة نجران

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