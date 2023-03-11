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مدينة الملك سعود الطبية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
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مدينة الملك سعود الطبية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

مدينة الملك سعود الطبية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

مدينة الملك سعود الطبية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
٠١:٤٥:٠٦ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

استشاري مشارك طب الأسرة.

استشاري مساعد طب الأسرة.

فني رعاية مرضى.

أخصائي تمريض.

والمزيد …

عن المدينة:

مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية  شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع  بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل مدينة الملك سعود وظائف شاغرة

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