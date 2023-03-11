في يوم “العَلم”.. وفاة خطاط الشهادتين على عَلم المملكة صالح بن سعد المنصوف

تواصل- فريق التحرير:

تحتفي المملكة اليوم السبت، ولأول مرة بيوم العَلم وفق أمر ملكي سامٍ يقضي بأن يكون 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم “يوم العَلم”، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- العلم بشكله الحالي عام 1937.

رحيل خطاط الشهادتين

لكن وقبل ساعات قليلة من الاحتفال بهذا اليوم انتقل إلى رحمة الله خطّاط شهادة التوحيد في العلم صالح بن سعد المنصوف (86 عاماً) الذي حدّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على العلم قبل أكثر من 50 عاماً.

وستؤدَّى الصلاة على الفقيد “المنصوف” عصر يوم اليوم السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيُوارَى جثمانه في مقبرة الشمال.

انتشار خبر الوفاة

وانتشر نبأ وفاة صالح بن سعد المنصوف بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت بدأ عدد كبير بنشر برقيات التعزية في وفاة خطاط الشهادتين.

الفقيد يتحدث عن ذكرياته

ونشرت “دارة الملك عبد العزيز” عبر منصاتها الاجتماعية، مقابلة مصوَّرة مع “الفقيد”، تحدّث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في راية المملكة، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات المستخدمة في ذلك.

وقال “المنصوف”، فى مقابلة مصورة قبل رحيله: “كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل في عام 1962، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد”.

أوائل الخطاطين

ويُعَد صالح بن سعد المنصوف من أوائل الخطاطين الذين لا تزال بصماتهم في المواقع التي عملوا بها، إذ زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده.

أمانة الرياض

ولم يتوقف الخطاط والرسام البارع عن هواياته، فاستعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في مدينة الرياض، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه حتى يومنا الحاضر.

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