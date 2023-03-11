تمسكًا بتعاليم الإسلام.. إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فيديو من زيارة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، وزوجته الأميرة “كيت مدلتون”، لأحد المساجد في غرب لندن.

واحترامًا لقدسية المسجد ارتدت زوجة الأمير غطاءا على رأسها، فيما وثق مقطع الفيديو رفض مدير المركز الإسلامي التابع له المسجد مصافحة الأميرة عندما مدت يدها لمصافحته، حيث تمسك الإمام بتعاليم الإسلام بعدم جواز مصافحة الأجنبية.

ونال الفيديو على اهتمام كبير وانتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاز تصرف إمام المسجد على إعجاب الجميع.

تعليقات المغردين

وقال أحد المعلقين على الفيديو :” تلامس الأشخاص مصافحة أو غيره أمر شخصي ويجب احترامه، وتصرف مدير المركز صحيح سواءً كان بدافع ديني أو شخصي، وليس فيه إحراج، وأما بالنسبة للأميرة كيت ولها كل التقدير والاحترام فكان المفروض بروتوكوليا أحاطتها بأمر مصافحة الرجال المسلمين قبل مجيء المسجد!”.

وقال آخر :” عادي لا تجوز له مصافحتها ، جزاه الله خير على تمسكه بالدين”.

فيما علق آخر ردًا على تعليق رفض فيه تصرف الإمام بالقول :” أصبحنا في زمن الطبيعي فيه غريب.. اللهم اغفر لنا وارحمنا”.

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