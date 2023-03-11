“ميتا” تنافس “تويتر” بمنصة اجتماعية جديدة

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم شركة ميتا إطلاق مشروع جديد منافس لتويتر، حيث أعلنت أنها تعمل على إطلاق منصة اجتماعية جديدة لمشاركة الرسائل النصية.

شركة ميتا:

ونشر موقعا “بلاتفورمر” و”ماني كونترول” الإخباريان، أن ميتا أكدت أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة.

وأوضحت في بيان مقتضب: “نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية”.

فيما أفادت تقارير إعلامية أن تطبيق ميتا الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة “مستودون” ومنصات أخرى.

ويعتبر هذا خروج واضح عن الممارسة المعتادة لشركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرار منصات مثل إنستغرام ويوتيوب العمل باستخدام خواديم الشركة وفق قواعد صارمة.

وتعمل مستودون مستخدمة خواديم حوسبة لامركزية مع عدم وجود إدارة أو سلطة مركزية مسؤولة.

إيلون ماسك:

يذكر أنه استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر، عانت المنصة أعطالاً وشهدت عمليات تسريح موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

ولم يظهر حتى الآن، أي بديل رئيسي لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

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