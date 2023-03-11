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أمطار غزيرة وتساقط البرد على 6 محافظات بعسير حتى الـ ٩ مساءً
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أمطار غزيرة وتساقط البرد على 6 محافظات بعسير حتى الـ ٩ مساءً

أمطار غزيرة وتساقط البرد على 6 محافظات بعسير حتى الـ ٩ مساءً

أمطار غزيرة وتساقط البرد على 6 محافظات بعسير حتى الـ ٩ مساءً
١٢:٢٦:٠٢ م، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

جريان السيول:

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

كما تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

طقس المدينة:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر .

وبين المركز الوطني للأرصاد  أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

مكة ونجران:

وتوقع المركز أيضا في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل ذلك أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة السعودية اليوم توقعات الطقس جريان السيول

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