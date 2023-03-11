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قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين
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قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين

قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين

قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين
١١:٥٨:٣٢ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعطي الكافيين إحساسًا بالسعادة ليخفي أحيانًا مشكلات أخرى مثل نقص الطاقة والاكتئاب.

كما يعتمد البعض على الكافيين كوسيلة للتعويض عن اضطرابات النوم، إضافة إلى استخدام بعض الأشخاص مشروبات الكافيين كمواد محفزة لأداء وظيفتهم.

التخلص من الكافيين قبل رمضان:

يعاني الأشخاص الذين يتوقفون فجأة عن تناول الكافيين من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الغثيان وتغيرات الحالة المزاجية، لكن هناك عدة طرق للتخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان منها:

1-تغيير روتين اليوم: يرتبط تناول مشروبات الكافيين بروتين اليوم مثل الاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة أو الشاي على الفراش أو المقهى أو مكتب العمل، لذا يفضل تغيير نمط اليوم من خلال تجربة فعل شيء جديد وتناول مشروب بارد مع المشي.

2- شرب المياه بكثرة: غالبًا ما يشرب الكثيرون الكافيين حتى يظلوا مستيقظين، ولكن الجفاف عادة ما يكون السبب في نقص الطاقة والخمول، حيث يساعد شرب الماء بكميات وفيرة على تقليل تناول أكواب كثيرة من مشروبات الكافيين.

3- استبدال المشروب: فعلى سبيل المثال يمكن تجربة استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين، فإذا كان الشخص يعتاد شرب الشاي الأسود، فيمكن تجربة الشاي الأخضر بدلاً منه.

كما يمكن الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين بدلا من قهوة الإسبريسو أو القهوة المحمصة الداكنة.

4- تحديد وقت لتناول مشروب واحد: يفضل أن يحدد الشخص وقتًا لتناول كوب واحد من مشروبات الكافيين خلال اليوم.

كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا حتى لا يتعارض مع النوم.

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