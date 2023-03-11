بعد قطيعة دامت 10 سنوات.. دولة عربية تعيد سفيرها لسوريا

تواصل- فريق التحرير:

بعد جمود في العلاقات الدبلوماسية دام 10 سنوات، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده لدى سوريا إلى سفير.

يأتي هذا بعد أن قطعت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي عام 2017 أعادت تونس بعثة دبلوماسية محدودة، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.

عودة سفير تونس لسوريا:

وبثت على الصفحة الرسمية للرئاسة، إنه ليس هناك ما يبرر عدم وجود سفير لتونس بالجمهورية العربية السورية وسفير لسوريا بتونس.

وأوضح قيس سعيد في كلمته رفض تونس لأي تقسيم لسوريا كما حاولوا في بداية القرن الماضي.

ونوه الرئيس التونسي أن تونس لا تتدخل في شؤون الغير كما لا تقبل أن يتم التدخل في شؤونها في إشارة إلى مشكلة المهاجرين الأفارقة التي عرفتها البلاد أخيرا.

وتابع في حديثه : إن السلطات لن تسمح يتجاوز القانون وستواصل مقاومة عمليات الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول