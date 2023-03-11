إخلاء مبنى تابع للبيت الأبيض وسرقة حافلة ركاب من مطار كينيدي..ماذا يحدث

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أخلت الشرطة الأمريكية المبنى الإداري المجاور للبيت الأبيض في واشنطن ، بحسب ما كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

البيت الأبيض:

ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “يجري حاليا العمل لإخلاء المكتب التنفيذي التابع للبيت الأبيض في مبنى أيزنهاور وإغلاقه من الخارج”.

ونوه أن مستوى التهديد لم يتم تحديده بعد، وأيضا لم يتم الإعلان عن سبب الإخلاء للمبنى.

وانتشرت لقطات على الشبكات الاجتماعية، تظهر أن الشرطة ورجال الإطفاء يحيطون بالمبنى.

سرقة حافلة:

وفي مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، سرق رجل حافلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من مطار جون إف كينيدي الدولي ،ليتنزه بها عبر أحياء متعددة قبل أن توقفه الشرطة.

ونقل موقع “ذا هيل” أن شرطة نيويورك أوضحت أن المشتبه به، البالغ من العمر 43 عامًا، بورشاون كويلدون، ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الحافلة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بمركبات أخرى.

كما وجهت إلى كويلدون تهمة السرقة الكبرى والحيازة الإجرامية لممتلكات مسروقة.

فيما لم يذكر تقرير الشرطة سبب حالة الرجل الصحية وإن كان تحت تأثير أدوية، ولا سبب قيامه بسرقة حافلة بهذا الحجم.

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