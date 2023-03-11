أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في هذه الدولة

تواصل- واس:

سجلت كوريا الجنوبية 10009 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و625 ألفا و389 حالة.

عدد الوفيات:

كما أبلغت البلاد عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و96 وفاة.

حالات التعافي بالمملكة:

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 830044 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 817139 حالة.

وأكدت “الصحة” عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9618 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات الحرجة 42 حالة.

في سياق متصل، كشفت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات واضحة بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا ولم يرجع.

كما وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن التعليمات تنص على أن من خرج من المملكة ولم يعد، يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه : “خرجت من المملكة أثناء جائحة كورونا ولم أستطيع العودة بسبب تعليق الطيران وصعوبة في تجديد الإقامة، تاريخ الخروج يوم 12 رجب 1441، وتاريخ انتهاء الإقامة يوم 22 ذو الحجة 1441، أرجوا الإفادة للأهمية متى وفي أي تاريخ أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة”.

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