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غدًا.. عودة نصف مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بتعليم الشرقية
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غدًا.. عودة نصف مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بتعليم الشرقية

غدًا.. عودة نصف مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بتعليم الشرقية

غدًا.. عودة نصف مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بتعليم الشرقية
١٠:١٤:٣٤ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

يعود يوم غدٍ، قرابة النصف مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لبدء انطلاقة الفصل الثالث 1444هـ.

تعليم الشرقية:

يأتي  ذلك طبقاً للخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إداريا وفنياً وزمنياً من خلال تجهيز وتهيئة كافة المدارس فضلاً عن الارشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.

وأشارت إدارة تعليم المنطقة الشرقية إلى وقوف القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على جاهزية العودة للدراسة، والتي تتوجها الخطوط العريضة لأعضاء لجنة الاستعداد لضمان بداية جادّة.

وتمنت الإدارة  فصلا دراسيا موفقا وحافلا بالإنجازات والنجاحات التي سنحقّقها بتضافر الجهود في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وكانت إدارة تعليم الشرقية قد رحلت 500 ألف حقيبة دراسية للفصل الدراسي الثالث على جميع مدارس مدن ومحافظات تعليم الشرقية بقطاعيه البنين والبنات.

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الكلمات الدلالية:
الخطة التشغيلية الفصل الدراسي الثالث تعليم الشرقية نصف مليوم

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