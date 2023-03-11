التقطته كاميرا مراقبة.. لن تصدق ما حدث لمتجر تركي  في آخر زلزال (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هزة عنيفة ضربت متجرا في إحدى الولايات التركية، صباح أمس الجمعة.

هزة تضرب متجر بولاية تركية:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت كاميرا مراقبة داخل سوبر ماركت لحظة حدوث هزة أرضية في ولاية قيصري وسط تركيا.

وكان زلزال جديد بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قيصري وسط البلاد.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلو متر.

عاصفة بتركيا:

تمر تركيا بعدد من الكوارث منذ أن ضربها الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي.

ورغم ما تعيشه من آثار خلفها الزلزال، فقد تعرضت إحدى المدن التركية لعاصفة شديدة.

وقبل يومين نشرت صحيفة ” يني شفق” التركية مقطع فيديو لعاصفة شديدة ضربت مدينة “بودروم” بولاية موغلا التركية، مخلفةً بعض الأضرار المادية، حيث تطايرت مظلات وأسقف بعض المحلات التجارية.

ويظهر الفيديو العاصفة التي تسببت في ارتفاع لأمواج البحر ، حيث تعدت آثارها إلى البر متسببة في اضرار بالمحلات التجارية القريبة من الشاطيء، وهلع بين المرتادين.

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