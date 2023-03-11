الطلاب تطايروا في الهواء.. قطار يسحق حافلة مدرسية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لحظة وقوع حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية، في البرازيل.

قطار يدهس حافلة مدرسية:

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو، لحظة مرور الحافلة المدرسية من على القضبان الحديدية، وأثناء ذلك صدمها القطار ما تسبب في تطاير بعض الطلاب على الطرق.

كما يظهر الفيديو سقوط الطلاب من النافذة أثناء تصادم القطار بالحافلة، حيث سقط أحدهم على الأرض مع استمرار انطلاق القطار.

وأفادت وسائل إعلام أن الحادث تسبب في وفاة طالبتين وإصابة 6 تم نقلهن للمستشفى.

تصادم قطارين باليونان:

وقبل أسبوع سقط 26 قتيلاً، و85 جريحًا، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا” عن فرق الإسعاف.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبًا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

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