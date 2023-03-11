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سيناتور أمريكي: على الجيل الجديد أن يعي “خسارة علاقتنا مع المملكة سيكلفنا ثمنا باهضا”
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سيناتور أمريكي: على الجيل الجديد أن يعي “خسارة علاقتنا مع المملكة سيكلفنا ثمنا باهضا”

سيناتور أمريكي: على الجيل الجديد أن يعي “خسارة علاقتنا مع المملكة سيكلفنا ثمنا باهضا”

سيناتور أمريكي: على الجيل الجديد أن يعي “خسارة علاقتنا مع المملكة سيكلفنا ثمنا باهضا”
٠٩:١٥:٤٨ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

 

صرح السيناتور الأمريكي جو ليبرمان أنه يجب أن يعي الجيل الجديد من السياسيين في أمريكا مدى طبيعة علاقتنا بالمملكة.

وبحسب ما نقلته الرياض عن السيناتور الأمريكي :” فإن مصير الولايات المتحدة مرتبط إلى حد كبير مع مصير الحلفاء في الشرق الأوسط وعلى رأسهم المملكة”.

فكرة حمقاء:

وأوضح أن سياسة الابتعاد من الشرق الأوسط ليس إلا فكرة حمقاء، وإذا نفّذناها نكون قد خاطرنا بأمان واستقرار المجتمع الأميركي ومكانة الولايات المتحدة، وأي خسارة لعلاقتنا مع الحلفاء ستكلفنا ثمناً باهظاً.

كما نوّه ليبرمان إلى عمق أبعاد العلاقة السعودية – الأمريكية التي لم تعد محصورة بالنفط مقابل الضمانات الأمنية، فالمملكة اليوم ليست كما كانت عليه المنطقة في ثمانينات القرن الماضي.

وتابع قائلا:  المملكة صارت بلداً محورياً انفتح على قطاعات وملفات جديدة في المحيط العربي والساحة الدولية.

تحديات كبيرة:

وواصل في حديثه :” في حالة قيامنا بالإضرار بالعلاقة مع المملكة اليوم، سنواجه تحديات كبيرة في محاولة ترميمها لاحقاً وعلينا تجنّب حدوث مثل هذه الأخطاء”.

وأشار أيضا إلى ضرورة تدريس الجيل الجديد من الساسة الأمريكيين:

1-اللغة العربية.

2- تاريخ العلاقات الأميركية مع الشرق الأوسط.

3- أهمية هذه المنطقة للأمن القومي الأميركي.

4- الملفات الساخنة بالنسبة لواشنطن مثل المنافسة بين أميركا والصين.

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الكلمات الدلالية:
الجيل الجديد السعودية الشرق الأوسط دور محوري سيناتور أمريكي

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