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توقعات الطقس: أتربة وغبار على 9 مناطق و6 محافظات بالمملكة حتى السادسة مساءً
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توقعات الطقس: أتربة وغبار على 9 مناطق و6 محافظات بالمملكة حتى السادسة مساءً

توقعات الطقس: أتربة وغبار على 9 مناطق و6 محافظات بالمملكة حتى السادسة مساءً

توقعات الطقس: أتربة وغبار على 9 مناطق و6 محافظات بالمملكة حتى السادسة مساءً
٠٩:١٣:٥٠ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

مكة المكرمة ونجران:

ويشمل ذلك أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس المدينة المنورة:

كما نبه المركز  اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر .

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

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