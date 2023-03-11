حتى المساء.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” بتساقط أمطار غزيرة مع رياح وأتربة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيهًا من فرصة تساقط أمطار غزيرة مع رياح وأتربة على عدد من مناطق المملكة.

رياح مثيرة للأتربة وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تيماء”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات”.

3 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب”.

4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف”.

5 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات ودومة الجندل وطبرجل”.

6 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل”.

7 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة”.

8 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر”.

9 – منطقة القصيم، وتشمل “الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والإقلاع والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ٩ مساءً.

تحذير عاجل من الدفاع المدني

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً، مشيرة على أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 12من مساء السبت.

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تحذير عاجل من الدفاع المدني: أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً

“الأرصاد” يُحذر: استمرار الأمطار والضباب على هذه المناطق حتى الصباح