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“حساب المواطن”: في حال صدرت نتيجة الأهلية للتابع “غير مؤهل” عليك بهذا الأمر

“حساب المواطن”: في حال صدرت نتيجة الأهلية للتابع “غير مؤهل” عليك بهذا الأمر

“حساب المواطن”: في حال صدرت نتيجة الأهلية للتابع “غير مؤهل” عليك بهذا الأمر
٠٢:٢٩:٤٠ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حال صدرت نتيجة الأهلية لـ “تابع غير مؤهل” فإنه يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

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وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه في حال صدرت نتيجة الأهلية لـ “تابع غير مؤهل” فإنه يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابه من خلال:

1 – دراسة الأهلية.

2 – تقديم اعتراض.

3 – إرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

تفاصيل الدفعة الـ 64 من حساب المواطن

تفاصيل الدفعة الـ 64 من حساب المواطن

وفي وقت سابق اليوم، كشف البرنامج عن تفاصيل الدفعة الـ 64 لشهر مارس، مؤكدًا أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم مشيرًا إلى أن 76 % من المستحقين تحصلوا على الدعم.

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إيداع الدعم المخصص لشهر مارس

وأعلن برنامج “حساب المواطن” بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر ذلك حتى نهاية الخميس الماضي، حيث جرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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