“الأرصاد” يُحذر: استمرار الأمطار والضباب على هذه المناطق حتى الصباح

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار وسماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

2 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”.

ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

في الوقت نفسه، طالب الدفاع المدني السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف.

تنبيه متقدم من أتربة مثارة على الرياض

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً، وأنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 12من مساء السبت.

أمطار غزيرة على المجمعة

ووسط أجواء شتوية باردة، تساقطت مساء الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على محافظة المجمعة شرق منطقة الرياض مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

فيما كشفت أخر صور رادار الأمطار المُلتقطة في الساعة 10:45 ليلاً تقدم خلية ركامية من الغرب للعاصمة الرياض، وحسب حساب “طقس العرب”، فإن السحب الركامية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

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