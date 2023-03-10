ولا إصابات.. “مدني جدة” يُسيطر على حريق في أرض مسورة في حي الخمرة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني جدة تمكنت صباح السبت، من السيطرة على حريق في أرض مسورة بحي الخمرة.

تم السيطرة على الحريق بدون إصابات

وأكدت على حسابه مدني جدة في “تويتر”، أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في أرض مسورة وأنه و- لله الحمد – لم يتم تسجيل أي إصابات.

تحذير هام بشأن تمديد أسلاك الكهرباء

كما أصدر الدفاع المدني تحذيرًا من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد، مؤكدة أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد هو سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

«روبوت» ذكي لمكافحة الحرائق

وفي وقت سابق، دشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، روبوت مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية، مثل مصانع التكرير البتروكيميائية ومخازن البترول والغاز والعديد من مصانع الكيماويات والمخازن وأماكن النقل ونحوها.

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