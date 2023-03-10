بالطائف.. ضبط 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي وفعلوا هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة الطائف أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي وعرضوا حياته أحدهم للخطر.

ظهروا في محتوى مرئي

وأوضحت أنها ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة بعدما ظهروا في محتوى مرئي يركب اثنان منهم الآخر في صندوق مركبة معرضين حياته للخطر.

وأضافت انه تبين من إجراءات الاستدلال أن فعلهم كان من باب المزاح لعلاقة تربطهم جميعًا، مؤكدة انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جاري القبض على من وثق ونشر

وأكدت أنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأنه جاري القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ضبط مقيم مخالف لنظام الإقامة

في الوقت نفسه، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية متغيب عن العمل، لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها لإحدى الورش بإثباتات مزورة لتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وأشارت إلى أنه تم استرداد المركبة المسروقة، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.