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بأشد العبارات.. اليمن يُدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال الحثيلي
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بأشد العبارات.. اليمن يُدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال الحثيلي

بأشد العبارات.. اليمن يُدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال الحثيلي

بأشد العبارات.. اليمن يُدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال الحثيلي
٠١:١٣:٠٧ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام في المجلس الرئاسي اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف رجل الأعمال الحثيلي.

اختطاف الحثيلي من منزله وإخفاءه لليوم الثالث

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يُدين ويستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي على اختطاف رجل الأعمال الشيخ عبدالله احمد الحثيلي المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط، من منزله وإخفاءه قسريًا لليوم الثالث على التوالي، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.

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تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص

وأكد أن هذه الجريمة التي تأتي في ظل  استمرار حصار مليشيا الحوثي على مصنع شملان للمياه المعدنية، أكبر مصانع إنتاج للمياه في اليمن، ووقف خط الإنتاج، تؤكد مضي المليشيا في تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.

انهيار الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية

وأضاف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين بموقف واضح لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص عبر التضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين، والذي يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي ويفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

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الكلمات الدلالية:
أحمد الحثيلي اختطاف رجل الأعمال الحوثيين اليمن مصنع شملان للمياه مليشيا الحوثي

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