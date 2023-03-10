تحذير عاجل من الدفاع المدني: أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من فرصة هبوب أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً.

أتربة مثارة على منطقة الرياض

وأوضحت على حسابها على “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 12من مساء السبت.

أمطار غزيرة على المجمعة

ووسط أجواء شتوية باردة، تساقطت مساء الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على محافظة المجمعة شرق منطقة الرياض مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

فيما كشفت أخر صور رادار الأمطار المُلتقطة في الساعة 10:45 ليلاً تقدم خلية ركامية من الغرب للعاصمة الرياض، وحسب حساب “طقس العرب”، فإن السحب الركامية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.