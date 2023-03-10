أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بشكل قوي عند تسوية تعاملات الجمعة، مع التفاؤل حيال عدم تسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، ما يتجاوز التوقعات البالغة 225 ألف وظيفة، لكنه يمثل تراجعًا من المستوى المسجل في يناير عند 504 آلاف وظيفة.

وآثار ارتفاع معدل البطالة بعكس توقعات استقراره وصعود متوسط الأجر بأقل من التقديرات تفاؤل الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة رفع الفائدة هذا العام.

العقود الآجلة

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 1.8% أو 32.60 دولار لتسجل 1867.20 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات هذا الأسبوع، صعد العقد الأكثر نشاطًا من المعدن النفيس بنحو 0.7%.

وفس السياق، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 104.627 نقطة في الساعة 9:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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