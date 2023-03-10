شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على المجمعة شرق الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت مساء الجمعة كميات غزيرة من الأمطار والبرد على محافظة المجمعة شرق منطقة الرياض.

🔴 فيديو

امطار رعدية على #الرياض

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

.

. pic.twitter.com/sSOrQHxNcb — طقس (@tqqs) March 10, 2023

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت المجمعة بالرياض لهطول أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

في الوقت نفسه، كشفت أخر صور رادار الأمطار المُلتقطة في الساعة 10:45 ليلاً تقدم خلية ركامية من الغرب للعاصمة الرياض.

🔴 فيديو

امطار غزيرة شرق #الرياض

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | غازي المطيري

.

. pic.twitter.com/eBj3MGMZsW — طقس (@tqqs) March 10, 2023

وحسب حساب “طقس العرب”، فإن السحب الركامية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

🔴 فيديو

امطار الدائري الشرقي #الرياض

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | فهد الخالدي

.

. pic.twitter.com/en3rF4YAVU — طقس (@tqqs) March 10, 2023

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وجازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق