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شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على المجمعة شرق الرياض

شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على المجمعة شرق الرياض

شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على المجمعة شرق الرياض
٠١:٠٧:١٠ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت مساء الجمعة كميات غزيرة من الأمطار والبرد على محافظة المجمعة شرق منطقة الرياض.

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت المجمعة بالرياض لهطول أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

في الوقت نفسه، كشفت أخر صور رادار الأمطار المُلتقطة في الساعة 10:45 ليلاً تقدم خلية ركامية من الغرب للعاصمة الرياض.

وحسب حساب “طقس العرب”، فإن السحب الركامية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وجازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل.

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أجواء شتويةـ الرياض أمطار غزيرة الأرصاد المجمعة حالة الطقس درجات الحرارة

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