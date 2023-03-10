توضيح مهم من حساب المواطن حول حالة الدفعة صفر

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج “حساب المواطن” توضيحا مهما بخصوص حالة الدفعة “صفر”.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على أحد المستفيدين: في حال كانت الدفعة “0.00” بإمكانك تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة ، وفي حال كانت الدفعة “دفعة ناقصة أو صفر” بإمكانك تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 90 يوم.

ومؤخرا قال حساب المواطن، إنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج “حساب المواطن”. وأشار إلى أن 76 في المئة من المستحقين تحصلوا على الدعم.

صرف الدفعة 64 من حساب المواطن

وأعلن برنامج “حساب المواطن” بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر ذلك حتى نهاية اليوم الخميس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ونوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان صرف دعم حساب المواطن سوف يتوقف بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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الدعم الإضافي من حساب المواطن

وأعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس، مضيفًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

– إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

– كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

– التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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