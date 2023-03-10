تعرّف على حالات تأدية التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع أن هناك حالات محددة لتأدية التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي لأنه يرمز للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

سلام العلم

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن للعلم الوطني سلام تُودى له التحية العسكرية من قبل العسكريين في الحالات التالية:

1 – الاستعراض العسكرية.

2 – مرور العلم أمام الحضور.

3 – أخذ العلم مكانه في الاستعراض.

4 – رفع العلم وإنزاله من على السواري.

وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً ، صدر في 9 شعبان 1444ه، الموافق 1 مارس 2023م، أمر ملكي كريم يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم يوم العلم ؛ لكون يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز رحمه الله ـالعلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

العلم شاهد على توحيد البلاد التي خاضتها الدولة

كما شكّل العلم الوطني للمملكة عبر تاريخها الممتد منذ تأسيسها في عام 1727م، قيمة خالدة، فهو رمز قوتها وسيادتها ورمز للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، وعلى امتداد نحو ثلاثة قرون كان منارة تشع ضياء وراية خفاقة، وشاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة.

يحظر استعمال العلم وهو في هذه الحالة

ويرفع العلم الوطني داخل المملكة على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة، وفي ممثلياتها خارج البلاد، حتى في أوقات العطل الرسمية، مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي، ويحظر استعماله وهو في حالة سيئة؛ فإذا ما بهت لونه وشارف على التلف بعث به إلى الجهات الرسمية لتقوم بحرقه بطريقة إجرائية معينة.

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