في يومه الثاني.. “بيبان” يشهد اتفاقيات بقيمة 5.9 مليارات ريال

تواصل – واس:

شهدت منصة توقيع الاتفاقيات بملتقى بيبان 23 في يومه الثاني توقيع برنامج ضمان التمويل للمنشآت “كفالة” اتفاقيات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

المملكة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين

الاتفاقيات تأتي لتقديم منتج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ووقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مذكرة تفاهم دولية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطة عمان؛بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بين البلدين، كما أبرمت “منشآت” مذكرة تفاهم مع شركة فيزا إنترناشونال سيرفيس إسوشياشن للتعاون في مبادرة “حان دورك” لدعم ريادة الأعمال النسائية في المملكة.

دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت

وضمن فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت شعار “فرص تصنع الريادة” وقَّعَت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع برنامج جودة الحياة وعدد من الشركات؛ منها شركة سبل للخدمات الرقمية وشركة حلول المساندة المحدودة وشركة لاما الأعمال لتقنية المعلومات والشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل” اتفاقيات، تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقيات تعاون بين منشآت وغرفة الرياض

كما أبرمت منشآت اتفاقيات تعاون مع غرفة الرياض، وجمعية إنسان، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام محمد بن سعود؛ لتقديم برامج وإطلاق مبادرات لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة التجارة الإلكترونية

وشهد اليوم الثاني تخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة التجارة الإلكترونية في نسختها الأولى؛ بهدف تطوير بيئة التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية، وتسريع وتنمية المنشآت العاملة، وتطوير عناصر المنظومة كالتقنية وإدارة التشغيل، والشحن والتخزين والتوصيل، بالإضافة إلى التسويق وتقنيات الدفع والتمويل، حيث قدَّمت برامج ريادية مكثَّفة وشبكة خبراء ومستشارين وبرامج تطويرية وفرصاً استثمارية.

تنافس أفضل 100 شركة من 50 دولة

كما انطلقت التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتتنافس فيها أفضل 100 شركة من أكثر من 50 دولة حول العالم على عدة جوائز تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتقام التصفيات المرحلية على مدار ثلاثة أيام.

10 شركات ناشئة تفوز بكأس العالم لريادة الأعمال

فيما سيتنافس في اليوم الأخير أفضل 10 شركات ناشئة للفوز بلقب كأس العالم لريادة الأعمال، والفوز بجوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى تكريم الشركات الفائزة بجوائز القطاعات والأثر المختارة، مثل قطاع التقنية والفضاء، الاستدامة والريادة النسائية؛ وذلك لتحفيز ودعم الشركات الناشئة بهذه القطاعات والمجالات.

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