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تحذير من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الرياض
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تحذير من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الرياض

تحذير من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الرياض

تحذير من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الرياض
١٢:٠٦:٣٨ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أخر صور رادار الأمطار المُلتقطة خلال الساعة 10:45 ليلاً، تقدم خلية سحب ركامية من الغرب للعاصمة الرياض.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

وحسب حساب “طقس العرب”، فإن السحب الركامية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

أمطار وسيول وشلالات

وسط أجواء شتوية باردة تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات في مناطق مختلفة من المملكة.

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أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وجازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى المساء.

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