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قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”
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قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”

قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”

قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”
١١:٣٣:١٤ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلنت شركة “جنرال موتورز” أنها تدرس مدى إمكانية استخدام روبوت الدردشة “شات جي بي تي”، كجزء من التعاون الأوسع مع شركة “مايكروسوفت”.

وقال نائب رئيس صانعة السيارات الأمريكية “سكوت ميلر” إن “شات جي بي تي سيكون في كل شيء، روبوت الدردشة يمكن استخدامه للوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام ميزات السيارة الموجودة عادة في دليل المالك، أو وظائف البرامج”.

جنرال موتورز

وكان موقع “سيمافور” قد نشر تقريرًا يشير إلى أن “جنرال موتورز” تعمل على مساعد شخصي افتراضي يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم عمل “شات جي بي تي”.

وفي وقت سابق، أعلنت “مايكروشوفت” في وقت سابق من هذا العام توسيع استثماراتها في “أوبن إيه آي” التي تطور “شات جي بي تي”.

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الكلمات الدلالية:
جنرال موتورز روبوت شات جي.بي.تي موتورز

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