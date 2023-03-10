“ميتا” تعلن العمل على شبكة اجتماعية جديدة منافسة لتويتر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “ميتا” العالمية والمالكة لفيسبوك، أنها تعمل على شبكة اجتماعية جديدة كمنافسة محتملة لمنصة تويتر.

وأوضحت أنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لامركزية جديدة قائمة على النصوص يمكنها منافسة تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”.

رئيس “إنستجرام” هو من يدير المشروع

وحسب موقع “بلاتفورمر” فإن المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي “بي92” سيُطوَّر كتطبيق مستقل بذاته، وأن رئيس “إنستجرام”، آدم موسيري هو من يدير المشروع.

جذب بعض مستخدمي تويتر

ونقل عن مصادر بـ “ميتا”، أن المستخدمين سيُسجِّلون الدخول باستخدام بيانات اعتماد إنستاجرام الخاصة بهم، حيث يُعتقد أن هذه الخطوة قد تساعد الشركة في جذب بعض مستخدمي تويتر الذين يبحثون عن بدائل بعد تولي ماسك زمام الأمور وتغيير بعض قواعد المنصة.

مشاركة التحديثات في الوقت المناسب

وأضافت الشركة أنه ستكشف شبكة اجتماعية لامركزية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية، مؤكدة أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب.

ووفق الخبراء، فإن هذا المسعى من ميتا يهدف إلى توسيع نطاق منتجاتها إلى ما وراء فيسبوك، وواتساب، وإنستجرام، إلى مساحة سيطر عليها تويتر التابع إيلون ماسك.

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