الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان بهذه الدولة
تحذير من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الرياض
تعرّف على حالات تأدية التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي
في يومه الثاني.. “بيبان” يشهد اتفاقيات بقيمة 5.9 مليارات ريال
قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”
“ميتا” تعلن العمل على شبكة اجتماعية جديدة منافسة لتويتر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان بهذه الدولة

عاجل.. تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان بهذه الدولة

عاجل.. تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان بهذه الدولة
١٢:٢٤:٥٩ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي الاتحادي في شهر رمضان المبارك.

الدوام الرمضاني

وبحسب “وام”، يبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك – وفق التعميم – من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس.

ما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية – وبما يتوافق مع مصلحة العمل لديها – تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها أو العمل عن بُعد وفق الأصول خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

اقرأ أيضا:

“حصاد الأسبوع الاقتصادي”.. خطوات استثمارية واسعة ومراقبة الأسواق قبل رمضان

الكلمات الدلالية:
الإمارات الدوام في رمضان دوام رمضان رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
بلاغ مواطن يقود «نزاهة» لكشف فساد بـ80 مليون ريال في «كهرباء الشرقية»

بلاغ مواطن يقود «نزاهة» لكشف فساد بـ80 مليون ريال في «كهرباء الشرقية»

٠٤:٥٢ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧
«التعليم» تبدأ تطبيق ضوابط اختبارات «الإنجليزية» للفصل الدراسي الجاري

«التعليم» تبدأ تطبيق ضوابط اختبارات «الإنجليزية» للفصل الدراسي الجاري

٠٨:٣٧ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
إنقاذ شاب احتجزته السيول داخل نفق في جدة (فيديو)

إنقاذ شاب احتجزته السيول داخل نفق في جدة (فيديو)

١١:٠٤ م، الجمعة، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٦
الأرصاد: توقعات بهطول أمطار مسبوقة بالرياح على 10 مناطق

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار مسبوقة بالرياح على 10 مناطق

٠٧:١٣ ص، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *