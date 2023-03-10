عاجل.. تحديد ساعات الدوام الرسمي في رمضان بهذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي الاتحادي في شهر رمضان المبارك.

الدوام الرمضاني

وبحسب “وام”، يبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك – وفق التعميم – من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس.

ما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية – وبما يتوافق مع مصلحة العمل لديها – تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها أو العمل عن بُعد وفق الأصول خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

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