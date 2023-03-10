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أشخاص ذاقوا “الموت السريري” يروون تجاربهم: هذا ما رأيناه في الظلام
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أشخاص ذاقوا “الموت السريري” يروون تجاربهم: هذا ما رأيناه في الظلام

أشخاص ذاقوا “الموت السريري” يروون تجاربهم: هذا ما رأيناه في الظلام

أشخاص ذاقوا “الموت السريري” يروون تجاربهم: هذا ما رأيناه في الظلام
١٠:٢٩:١٢ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

روى العديد من الأشخاص تجاربهم مع “الموت السريري” لأول مرة وذلك بعد أن تم إنعاش قلبهم المتوقف واستيقاظهم مجددا.

وبحسب موقع ” Reddit”، قال أحد الأشخاص: “توقف قلبي وتقلصت كل عضلة، سارعت ممرضة إلى تكرار عبارة “حافظ على هدوئك”. لا أذكر أنني صدمت، بعد ثلاثة أيام استيقظت، لا أتذكر أي شيء بينهما”.

تصوير الأوعية الدموية

وقال مستخدم ثاني: “كنت أقوم بإجراء تصوير الأوعية الدموية، مستيقظا على نطاق واسع أشاهد الشاشة وأتحدث إلى الطبيب”.

وأضاف: “بدأت الإنذارات تنطلق وأصيب الجميع بالذعر.. أصبح عالمي ناعما وضبابيا وتلاشى كل شيء إلى اللون الأسود.. الشيء التالي الذي أتذكره هو فتح عيني وسماع طبيب يقول، “لقد أعدناه”.. كان حقا شعورا سلميا أكثر من أي شيء آخر”.

رؤية الموتى

وتابع ثالث: “تمت استضافتي لإجراء عملية استئصال الرحم في حالات الطوارئ وكان عليهم إعطائي 11 وحدة من الدم.. في الليلة التي أعقبت الجراحة، كنت أتوقف عن التنفس باستمرار وأخبروا شريكي أنهم يتوقعون أن أصاب بالسكتة القلبية في أي وقت”.

وواصل: “أتذكر رؤية عمتي المتوفاة جالسة على السرير.. نظرت إلي وقالت، “اللعنة، هذا ليس وقتك بعد!”.

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الكلمات الدلالية:
إنعاش قلب السعودية القلب المملكة الموت الموت السريري

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