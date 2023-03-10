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تجربة زراعية فريدة.. ثمار “لا غنى” عنها تنضج في الفضاء
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تجربة زراعية فريدة.. ثمار “لا غنى” عنها تنضج في الفضاء

تجربة زراعية فريدة.. ثمار “لا غنى” عنها تنضج في الفضاء

تجربة زراعية فريدة.. ثمار “لا غنى” عنها تنضج في الفضاء
١٠:٢٤:٥٦ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في “تجربة زراعية” في الفضاء، حيث تم زراعة ثمار الطماطم، بحسب ما نشره مركز محمد بن راشد للفضاء.

وعلق المركز قائلا: “رائد الفضاء سلطان النيادي يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية”.

تأمين الطعام

وأوضح أن ذلك تم “تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)”.

نشر المركز صورا للنيادي وهو يمارس الرياضة في الفضاء، قائلا: “على الأرض الرياضة مهمة.. أما في الفضاء فلا غنى عنها”.

محطة الفضاء الدولية

وتابع: “نمارس الرياضة على متن محطة الفضاء الدولية لنحو ساعتين ونصف يوميا، لتفادي ضمور العضلات وضعف العظام في بيئة الجاذبية الصغرى”.

وعلّق “النيادي” قائلا: “أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية”.

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الكلمات الدلالية:
الطماطم الفضاء رائد الفضاء

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