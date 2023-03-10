“تويوتا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “Yaris” (صور )

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أزاحت شركة “تويوتا” عن سيارة Yaris الجديدة التي حصلت على تصميم مميز جدا ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وأدخلت الشركة العديد من التغييرات الجديدة على السيارة من بينها تغييرات في تصميم الواجهات وأصبحت ملامحها أكثر عدوانية وتوحي بالقوة، بحسب “روسيا اليوم”.

9 مميزات جديدة

1- حصلت المركبة على ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا

2- كما حصلت على مصابيح معقدة الشكل تعمل بأحدث تقنيات LED، كما طُرحت ألوان جديدة ومميزة لهيكلها الخارجي.