“تويوتا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “Yaris” (صور )
تواصل – فريق التحرير:
أزاحت شركة “تويوتا” عن سيارة Yaris الجديدة التي حصلت على تصميم مميز جدا ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.
وأدخلت الشركة العديد من التغييرات الجديدة على السيارة من بينها تغييرات في تصميم الواجهات وأصبحت ملامحها أكثر عدوانية وتوحي بالقوة، بحسب “روسيا اليوم”.
9 مميزات جديدة
1- حصلت المركبة على ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا
2- كما حصلت على مصابيح معقدة الشكل تعمل بأحدث تقنيات LED، كما طُرحت ألوان جديدة ومميزة لهيكلها الخارجي.
3- زودت السيارة بواجهة قيادة مميزة ثبتت عليها شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات
4- جهّزت الواجهة بمقود أنيق مكسو بالجلد
5- كما حصلت المركبة على منافذ USB Type-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.
6- أنظمة أمان متطورة مثل نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
7- نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث
8- جهّزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
9- حصلت السيارة على محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر بعزم 92 حصانا
ويفترض أن تطلق منها نسخ بمحركات بسعة 1.3 و1.5 ليتر، أما أسعار نسخها فستبدأ من 15700 دولار.
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