الأمم المتحدة: علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران ضرورية لاستقرار الخليج

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

اتفاق تاريخي بين إيران والمملكة

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إن الاتفاق التاريخي بين إيران والمملكة سيغير العلاقات في المنطقة، مبينًا أن سياسة حسن الجوار أمر محوري وأن طهران تواصل العمل نحو مزيد من الخطوات الإقليمية.

دول المنطقة يجمعها مصير واحد

وكشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، مؤكدًا أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد يجعل من الضرورة أن نتشارك لبناء نموذج للازدهار.

وأعر ب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ترحيبه بالبيان المشترك بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

واليوم الجمعة، صدر بيان سعودي صيني إيراني بشأن اتفاق يشمل إعادة فتح سفارتي الرياض وطهران وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، حيث اتفقتا الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اتفاق بين قيادتي المملكة وإيران مع الرئيس الصيني

وحسب الاتفاق، فإن المباحثات جرت في بيكين وفق اتفاق بين قيادتي المملكة وإيران مع الرئيس الصيني، وجاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية، حيث من المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين لترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات.

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