عاجل.. مواطنو دول الخليج أول المستفيدين من التأشيرة البريطانية الجديدة

تواصل – واس:

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، عن برنامج جديد للحصول على تصريح الزيارة الإلكترونية لأراضي المملكة المتحدة.

تقديم تجربة سفر تتسم بالسهول والكفاءة

وأوضحت أن برنامج التأشيرة البريطاني الجديد، يهدف إلى تقديم تجربة سفر تتسم بالسهول والكفاءة لجميع القادمين إلى المملكة المتحدة.

التوسع في تطبيق البرنامج عالميًّا خلال 2024

ووفقاً لبيان الحكومة البريطانية في هذا الشأن سيكون الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، قبل التوسع في تطبيقه عالميًّا خلال 2024م.

عملية تقديم الطلبات رقمية بالكامل

وستكون عملية تقديم الطلبات رقمية بالكامل، حيث يقدم الزائرين طلبهم عبر برنامج تصريح الزيارة على الهاتف المحمول.

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