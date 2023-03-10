العالم في أسبوع.. عودة العلاقات السعودية الإيرانية ودعم حساب المواطن وحلحلة حرب أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

توصلت المملكة وإيران يوم الجمعة إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ويتضمن الاتفاق تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

أعلن الديوان الملكي يوم الأحد عن عدد من الأوامر الملكية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشملت القرارات الملكية، تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء. كما تضمنت تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام.

أعلن برنامج “حساب المواطن” الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج “حساب المواطن”. وأشار إلى أن 76 في المئة من المستحقين تحصلوا على الدعم.

أيدت محكمة استئناف جدة يوم الإثنين، الحكم الصادر بحق المتهم في قضية المغدور، بندر القرهدي، “بالقتل تعزيرًا”.

وقال محامي المغدور، عبدالعزيز القليصي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع “تويتر” عقب النطق بالحكم: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، تم تأييد الحكم اليوم في قضية بندر القرهدي”.

ثانيًا: دوليًا

رفض مجلس النواب الأمريكي الخميس، بأغلبية التصويت، قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي قدمه النائب الجمهوري مات غويتز.

ودعمًا للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

كشفت لويزا فينتون مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء أن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت المسؤولة : “يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار”.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بالجهود المحورية التي تقوم بها المملكة في عملية الوساطة لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وثمن زيارات الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بتوجيه كريم من القيادة الحكيمة في المملكة، إلى روسيا وأوكرانيا لتقريب وجهات النظر والعمل على حل الأزمة.