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ميتسوبيشي تخطط لمفاجأة.. تعرف عليها

ميتسوبيشي تخطط لمفاجأة.. تعرف عليها

ميتسوبيشي تخطط لمفاجأة.. تعرف عليها
٠٩:٤٦:٣٦ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية عن أن المركبات الهجينة والتي تعمل ببطاريات كهربائية ستشكل إجمالي مبيعاتها الجديدة بحلول منتصف العقد القادم بما يعكس تعزيز استراتيجيتها للتحول إلى التشغيل بالكهرباء للحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الرئيسية.

وقالت ميتسوبيشي إنها ستطرح 16 طرازا جديدا على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وجددت  الالتزام بهدفها السابق بجعل نصف مبيعاتها الجديدة من السيارات كهربائية بحلول السنة المالية 2030 وتعهدت، الجمعة” بجعلها تمثل مئة بالمئة من المبيعات بحلول العام المالي 2035.

المركبات الهجينة

وتصنف ميتسوبيشي كلا من المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والمركبات الكهربائية الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل على أنها مركبات كهربائية. ومثلت المركبات الكهربائية نحو سبعة بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة من السيارات الجديدة في العام المالي 2021.

وقالت ميتسوبيشي إن من بين الستة عشر طرازا التي تخطط لطرحها سيكون هناك طراز لمركبة كهربائية بالكامل بالاشتراك مع رينو وآخر بالاشتراك مع نيسان. جاء هذا خلال عرض قدمته الشركة لخطتها للأعمال للفترة من 2023 إلى 2025.

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