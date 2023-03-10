عدد الساعات والأيام والشهور.. ماذا تعرف عن التوقيت الخاص بالقمر؟

تواصل – وكالات:

في اجتماع عُقد في هولندا، اتفق أعضاء من عدة منظمات فضائية دولية على تنفيذ منطقة زمنية مناسبة وتحديد توقيت للقمر.

وقت مرجعي مشترك مقبول دوليًا

وحسب “سبوتنيك”، فقد كشف العلماء أنه هذا مجرد وقت مرجعي مشترك مقبول دوليًا يمكن لجميع البعثات المستقبلية استخدامه للتواصل والتنقل بسهولة.

واجهة مشتركة لجميع البعثات القمرية المستقبلية

ونقلت عن مجلة “ساينس أليرت” العلمية، أن الهدف من ذلك هو وضع إطار عمل متفق عليه بشكل متبادل، يسمى لونانيت، والذي سيوفر واجهة مشتركة لجميع البعثات القمرية المستقبلية.

إرسال العديد من مركبات الهبوط الروبوتية إلى القمر

فيما كشفت وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا”، أنه يتم الآن إطلاق جهد دولي مشترك لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتم إرسال العديد من مركبات الهبوط الروبوتية إلى القمر من مختلف المنظمات الفضائية والشركات الخاصة.

إنشاء محطة قمرية مدارية تسمى جيتواي

وأكدت أن الوكالة الأوروبية، ووكالة “ناسا”، والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي، ووكالة الفضاء الكندية، يعملون معا على إنشاء محطة قمرية مدارية تسمى جيتواي.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الظروف المعقدة، سيكون من الصعب تحديد ضبط الوقت المستقر المحدد خصيصا للقمر، ولكنه قد يكون أكثر دقة وأسرع من المزامنة مع وقت الأرض.

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