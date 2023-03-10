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بالأسماء والخدمات.. 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها بالمملكة
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بالأسماء والخدمات.. 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها بالمملكة

بالأسماء والخدمات.. 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها بالمملكة

بالأسماء والخدمات.. 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها بالمملكة
٠٩:١٠:١٧ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد 6 بنوك أجنبية لممارسة أعمالها في المملكة في الفترة القادمة لتعكس قوة المملكة وجاذبيتها للاستثمار.

وحصلت البنوك على تراخيص البنك السعودي المركزي “ساما” لموازلة الأعمال المصرفية ويتوفع أن تباشر البنوك أعمالها خلال الفترة القادمة ، وفقا لـ “عكاظ”.

وتستعد البنوك الستة من مصر والبحرين والأردن، لممارسة أعمالها في المملكة خلال الفترة القادمة، لتعكس قوة السعودية وجاذبيتها للاستثمار.

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ويعمل حالياً 16 بنكاً ومصرفاً أجنبياً في السعودية، إذ تمتلك هذه البنوك فروعاً يصل عددها إلى 29 فرعاً، وكانت أكثر الفروع العاملة في السعودية من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني الذي يمتلك 8 فروع، ثم كل من بنوك الكويت الوطني، الخليج الدولي، أبوظبي الأول.

ويمتلك كل بنك منها 3 فروع، فيما تمتلك البنوك التالية فرعاً واحداً فقط وهي: بي إن باربيا، دويتشه بنك، مسقط، البحرين الوطني، جي بي مورجان تشيز ان أي، باكستان الوطني، زراعات بنكازي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، قطر الوطني، إم يو إف جي المحدودة، كريديت سويس، ستاندرد تشارترد، المصرف الأهلي العراقي.

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