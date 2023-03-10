دراسة تكشف بالأرقام.. سر العلاقة بين النوم والاكتئاب

تواصل – فريق التحرير:

توصل استطلاع أجري حديثًا إلى أن أكثر من 90 في المائة من البالغين الذين أفادوا بحصولهم على نوم جيد لم يعانوا من أعراض الاكتئاب.

في استطلاعها السنوي لهذا العام، ركزت مؤسسة النوم الوطنية (NSF) غير الربحية على تأثير النوم على الصحة العقلية بسبب أزمة الصحة العقلية الحالية بالولايات المتحدة.

قال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون لوبوس في بيان صحفي للمؤسسة: “في التنفيذ اليومي لمهمتنا المتعلقة بصحة النوم، نقدم الكثير من النصائح والأدوات البسيطة والمبنية على الأدلة والقائمة على الإجماع لمساعدة الأشخاص في الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد الذي يحتاجونه. بالنسبة لاستطلاع هذا العام، كنا مضطرين للنظر مرة أخرى في العلاقة بين صحة النوم وحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب”.

اقرأ أيضًا:

“الاكتئاب القاتل”.. المكتئب أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

أعراض الاكتئاب

وأظهر الاستطلاع، أن حوالي 65 في المائة من البالغين الذين أبدوا عدم رضا عن تجربة نومهم يعانون من مستويات خفيفة أو أعلى من أعراض الاكتئاب.

وعانى أولئك الذين أبلغوا عن صعوبات في النوم، أو الاستمرار في النوم ليلتين فقط في الأسبوع من مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب مقارنة بالذين لايعانون من صعوبات في النوم.

وعانى حوالي 50 في المائة من البالغين الذين ينامون أقل من سبع إلى تسع ساعات ليلا موصى بها من مستويات خفيفة أو أعلى من أعراض الاكتئاب.

اقرأ أيضًا:

أمراض خطيرة.. دراسة توضح تأثير الإحباط والاكتئاب على الشباب

العلاقة بين صحة النوم وأعراض الاكتئاب

قال جوزيف دزيرزوسكي، رئيس البحث والشؤون العلمية في مؤسسة النوم، “كان أحد الجوانب الفريدة لبحث هذا العام هو كيف جمعنا بين مقاييس NSF المتعددة التي تم التحقق من صحتها لصحة نوم السكان مع مقياس ثابت لأعراض الاكتئاب، لفحص العلاقة بين صحة النوم وأعراض الاكتئاب لدى عامة السكان”.

.

وأضاف في البيان: “بصفتي طبيبًا مرخصًا، أقول إنه لم يكن هناك وقت أكثر أهمية للتفكير في العلاقة القوية بين نومنا وصحتنا العقلية”.