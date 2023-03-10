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أخفى هذا الشيء في مركبته.. ضبط مواطن بمحافظة الدائر بجازان وإحالته للنيابة
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أخفى هذا الشيء في مركبته.. ضبط مواطن بمحافظة الدائر بجازان وإحالته للنيابة

أخفى هذا الشيء في مركبته.. ضبط مواطن بمحافظة الدائر بجازان وإحالته للنيابة

أخفى هذا الشيء في مركبته.. ضبط مواطن بمحافظة الدائر بجازان وإحالته للنيابة
٠٩:٠٩:٤٤ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة الدائر أنها تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 29 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أن المقبوض عليه كان بحوزته 29 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغًا ماليًا مخبأ في مركبة يقودها.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إىل جهات الاختصاص والنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

في الوقت نفسه، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

المخدرات كانت مخبأة في شحنة كابلات

وأشار إلى أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة كابلات، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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أخبار السعودية البحث الجنائي الدائر المخدرات شرطة جازان ضبط مواطن مادة الإمفيتامين

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