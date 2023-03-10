“منشآت”: تخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة التجارة الإلكترونية في نسختها الأولى

تواصل – واس:

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة التجارة الإلكترونية في نسختها الأولى.

وأوضحت أن ذلك تم خلال ملتقى “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، بحضور مدير عام التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت ” محمود مازي، وعدد من رواد الأعمال والمستثمرين، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تطوير بيئة التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية

وأضافت أن المسرعة تهدف إلى تطوير بيئة التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية، بهدف تسريع وتنمية المنشآت العاملة، وتطوير عناصر المنظومة كالتقنية وإدارة التشغيل، والشحن والتخزين والتوصيل، بالإضافة إلى التسويق وتقنيات الدفع والتمويل، حيث قدّمت برامج ريادية مكثفة وشبكة خبراء ومستشارين وبرامج تطويرية وفرص استثمارية.

رحلة المشاركين في المسرعة انطلقت بثلاثة مراحل

وأكدت أن رحلة المشاركين في المسرعة انطلقت عبر ثلاثة مراحل، استهلوها من “مرحلة المعسكر” التي شاركت بها 40 شركة ناشئة من المنشآت التجارية والناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، ومن ثم انتقلت 12 منشأة إلى “مرحلة المسرعة” وهي مرحلة مكثفة وفرت حزمة من الخدمات والموارد الأزمة لبناء قدراتهم، وتلقوا بنهاية تجربتهم في مرحلة “ما بعد المسرعة والتخرج”؛ طرق ضمان تقدم ونجاح مشاريعهم عبر الدعم والإرشاد.

تأهيل 40 شركة ناشئة خلال المعسكر التدريبي

وأشارت إلى أنها سعت من خلال المسرعة؛ إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى التجارة الإلكترونية، وجعل المملكة وجهة الابتكار في هذا المجال، مع توفير منتجات وخدمات في التجارة الإلكترونية في مناطق المملكة كافة، وتحفيز روّاد الأعمال السعوديين وتمكينهم، كما استطاعت تأهيل 40 شركة ناشئة خلال المعسكر التدريبي، ودعمت نمو 12 شركة ناشئة، وربطتها بكيانات حكومية وخاصة، ووفرت لهم منح مالية ومساحات عمل مشتركة.

تكريم عددًا من المشاريع المتخرجة

وكرّمت الهيئة المشاريع المتخرجة، وهم: “دوافاست” و”ذا ستوك” و”روتين” و”B Seen” و”يو ميلز” و “إيزاك” و “فريش هاوس” و”سبليفايد” و ” “MAMAS ALCHemy و “نايتروس” و”فهمان” و”بينه” وذلك بعد أن خاضوا أكثر من 100 ساعة تدريبية مع ما يزيد عن 24 مدرب وخبير، وقضوا 100 ساعة تطورية مع مطوري الأعمال، إلى جانب استضافة رواد أعمال ناجحين وصناديق استثمارية رائدة.

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